Алтайские ученые разработали систему распознавания голосовых подделок

Система обнаружения голосовых подделок позволяет установить личность человека по голосу и проверить, подвергалась ли запись редактированию.

Проект разрабатывают уже больше 2,5 лет. Из последних достижений выделяют создание аналитических модулей, позволяющих обнаруживать подделки и искать в речи образцы, записанные на диктофон с ошибкой в 12%.

Новая система должна помочь бороться с мошенничеством. Яков Филин, магистрант физико-технического факультета, отметил, что биометрические технологии активно развиваются. Их, в частности, используют для подтверждения личности в мобильных приложениях на режимных объектах и в банковской сфере.