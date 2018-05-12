Алтайские ученые разработали систему распознавания голосовых подделок

Молодые ученые физико-технического факультета АлтГУ разработали систему обнаружения голосовых подделок, сообщает сайт вуза.
Система обнаружения голосовых подделок позволяет установить личность человека по голосу и проверить, подвергалась ли запись редактированию.
Проект разрабатывают уже больше 2,5 лет. Из последних достижений выделяют создание аналитических модулей, позволяющих обнаруживать подделки и искать в речи образцы, записанные на диктофон с ошибкой в 12%.
Новая система должна помочь бороться с мошенничеством. Яков Филин, магистрант физико-технического факультета, отметил, что биометрические технологии активно развиваются. Их, в частности, используют для подтверждения личности в мобильных приложениях на режимных объектах и в банковской сфере.
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