Волонтеры отряда "Лиза Алерт" разыскивают родных женщины, личность которой не удается установить. 27 января она попала в больницу скорой помощи после падения с лестницы в баре "Пивкофф" на ул. Юрина, 289. Пострадавшая пока не пришла в себя.
Алтайские волонтеры ищут родных женщины, попавшей в больницу после падения с лестницы
Сегодня, 15:28.
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