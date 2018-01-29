Алтайские волонтеры ищут родных женщины, попавшей в больницу после падения с лестницы

Волонтеры отряда "Лиза Алерт" разыскивают родных женщины, личность которой не удается установить. 27 января она попала в больницу скорой помощи после падения с лестницы в баре "Пивкофф" на ул. Юрина, 289. Пострадавшая пока не пришла в себя.

Неизвестная женщина. Приметы: на вид 35 лет,

рост 170 см,

телосложение среднее,

волосы крашеные каштановые. Была одета: бежевая куртка,

цветная футболка,

синие лосины,

белые ботинки. Всех, кто что-либо знает о женщине, просят позвонить по телефону 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).