Алтайские волонтеры ищут родных женщины, попавшей в больницу после падения с лестницы

Сегодня, 15:28.
Жизнь

Волонтеры отряда "Лиза Алерт" разыскивают родных женщины, личность которой не удается установить. 27 января она попала в больницу скорой помощи после падения с лестницы в баре "Пивкофф" на ул. Юрина, 289. Пострадавшая пока не пришла в себя.

В больнице. В операционной.
В больнице. В операционной. Фото: Сергей Башлычев.
Неизвестная женщина.
Неизвестная женщина.

Приметы:

  • на вид 35 лет,
  • рост 170 см,
  • телосложение среднее,
  • волосы крашеные каштановые.

Была одета:

  • бежевая куртка,
  • цветная футболка,
  • синие лосины,
  • белые ботинки.

Всех, кто что-либо знает о женщине, просят позвонить по телефону 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).

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