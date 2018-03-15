Алтайские заключенные начали шить пеленки и распашонки для детей

На участке колонии-поселения при ЛИУ-8 в Новоалтайске открыли швейное производство. Он специализируется на пошиве трикотажных изделий для детей.
На участке запустили в эксплуатацию 10 единиц специального швейного оборудования. Здесь трудятся в одну смену 13 осужденных. В месяц они производят порядка 15 тысяч трикотажных изделий. В основном это одежда для детей — футболки, ползунки, толстовки,
распашонки и прочее.
В дальнейшем УФСИН планирует увеличить объемы выпускаемой продукции и расширить ассортимент.
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