Алтайские заключенные начали шить пеленки и распашонки для детей

На участке запустили в эксплуатацию 10 единиц специального швейного оборудования. Здесь трудятся в одну смену 13 осужденных. В месяц они производят порядка 15 тысяч трикотажных изделий. В основном это одежда для детей — футболки, ползунки, толстовки,

распашонки и прочее.

В дальнейшем УФСИН планирует увеличить объемы выпускаемой продукции и расширить ассортимент.