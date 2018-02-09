Алтайский рэпер пишет музыку в колонии

В Алтайском крае все более популярной становится музыка Сергея Шкловера. Рэпер отбывает срок в исправительном учреждении, сообщают "Наши новости"
По образованию Сергей Шкловер юрист, однако давно пишут музыку. Три года назад его посадили за наркотики. В колонии Сергей основал музыкальную группу "Габарит".
Раньше у рэпера уже был свой музыкальный коллектив. С гастролями он объездил весь Алтайский край. Группа распалась из-за вредных привычек, Сергея посадили, а остальные участники умерли.
В колонии у Сергея есть студия звукозаписи, где он — руководитель. Осужденный сам пишет тексты, сочиняет музыку и поет. Он записал уже два альбома, которые стали известны во всему краю. За два года рэпер выиграл несколько музыкальных конкурсов.
Музыкант говорит, что признание его творчества дает силы и веру в то, что на свободе он сможет начать жизнь, полную творчества и новых смыслов.
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