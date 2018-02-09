Алтайский рэпер пишет музыку в колонии

По образованию Сергей Шкловер юрист, однако давно пишут музыку. Три года назад его посадили за наркотики. В колонии Сергей основал музыкальную группу "Габарит".

Раньше у рэпера уже был свой музыкальный коллектив. С гастролями он объездил весь Алтайский край. Группа распалась из-за вредных привычек, Сергея посадили, а остальные участники умерли.

В колонии у Сергея есть студия звукозаписи, где он — руководитель. Осужденный сам пишет тексты, сочиняет музыку и поет. Он записал уже два альбома, которые стали известны во всему краю. За два года рэпер выиграл несколько музыкальных конкурсов.

Музыкант говорит, что признание его творчества дает силы и веру в то, что на свободе он сможет начать жизнь, полную творчества и новых смыслов.