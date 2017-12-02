Алтайский театр музкомедии изменит название

Алтайский государственный театр музыкальной комедии станет Алтайским государственным музыкальным театром. Решение об этом приняли на заседании общественного совета при краевом управлении по культуре и архивному делу, пишет "Комсомольская правда".
По словам директора театра Галины Санжаровой, музыкальная комедия диктует жанровые рамки, за пределы которых коллектив вышел уже давно.
Галина Санжарова,
директор театра:
— Помимо статуса, отвечающему нынешнему профессиональному уровню театра и дальнейшим перспективам развития, название "Музыкальный театр" даст возможность принимать участие во многих театральных фестивалях, поскольку в настоящий момент в регламентах фестивалей не предусмотрено номинаций для театров музыкальной комедии.
В управлении отмечают, что изменение названия не повлечет за собой смены организационно-правовой формы и не потребует материальных затрат.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.