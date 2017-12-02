Алтайский театр музкомедии изменит название

По словам директора театра Галины Санжаровой, музыкальная комедия диктует жанровые рамки, за пределы которых коллектив вышел уже давно.

Галина Санжарова,

директор театра:

— Помимо статуса, отвечающему нынешнему профессиональному уровню театра и дальнейшим перспективам развития, название "Музыкальный театр" даст возможность принимать участие во многих театральных фестивалях, поскольку в настоящий момент в регламентах фестивалей не предусмотрено номинаций для театров музыкальной комедии.

В управлении отмечают, что изменение названия не повлечет за собой смены организационно-правовой формы и не потребует материальных затрат.