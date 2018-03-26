Алтайский театр музкомедии переименуют

Театр музыкальной комедии переименуют в Алтайский государственный музыкальный театр. Соответствующее постановление подписало Правительства региона, сообщает официальный сайт края.
С инициативой об изменении названия обратился коллектив театра. Директор театра Галина Санжарова говорит, что "музыкальная комедия", закрепленная в названии коллектива, диктует жанровые рамки, за пределы которых коллектив вышел уже давно: с 1980-х годов прошлого века в репертуаре театра постоянно появляются оперы и балеты, что характеризуют театр именно как музыкальный.
По мнению Санжаровой, помимо статуса, отвечающего профессиональному уровню театра и дальнейшим перспективам развития, название "Музыкальный театр" даст возможность принимать участие во многих театральных фестивалях. Сейчас в регламентах многих фестивалей не предусмотрено номинаций для театров музыкальной комедии.
При этом изменение названия театра не повлечет за собой смены организационно-правовой формы, реквизитов учреждения и не потребует материальных затрат.
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