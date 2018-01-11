Американская семья дважды выиграла в лотерею миллион долларов

8 января организаторы лотереи $1,000,000 Platinum Payout, которая проводится в штате Массачусетс, объявили, что победителем стал житель города Рэндольф Роберт Гудвин.

Согласно правилам лотереи, выигранный миллион долларов выплачивается по частям в течение 20 лет. Если игрок решит забрать все деньги сразу, ему достанется лишь часть суммы. Гудвин воспользовался этим вариантом и получил 650 тысяч долларов.

В августе 2017 года его жена, Джейн Гудвин, победила в розыгрыше, который устроила компания Publishers Clearing House. Ее выигрыш также составил миллион долларов, пишет Lenta.ru.

Гудвин планирует потратить деньги на приобретение дома в поселке для пенсионеров, который располагается в более теплом штате, где ему не потребуется расчищать снег во дворе.

Между тем российская пенсионерка из Воронежской области Наталья Власова, выигрывшая в лотерею 506 миллионов рублей, призналась, что все чаще выдает себя за сестру, чтобы избежать лишнего внимания любопытных односельчан.

По словам самой победительницы, бремя от победы легло на плечи всех родственников. Ее супруг настолько устал от внимания журналистов и зевак, что перестал выходить из дома. Дочь победительницы также ежедневно отбивается от вопросов незнакомых по дороге до работы.