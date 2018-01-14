Американцы бьют тревогу: их дети жуют гель-капсулы для стирки

Подростки снимают забавные видео о том, как они едят капсулы для стирки. Некоторые предварительно готовят их и сервируют. Разместив видео в сети, они передают эстафету своим друзьям, которые считают делом чести принять ее. Их не смущает, что поступок часто называют идиотским.

Употребление этого препарата опасно, говорят медики. Гель-капсулы содержат этанол, полимеры и перекись водорода. Их прием может вызвать диарею и рвоту, а в некоторых случаях привести к смерти.





