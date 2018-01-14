Американцы бьют тревогу: их дети жуют гель-капсулы для стирки

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Жизнь

В сети набирает популярность флешмоб – подростки снимают видео о том, как они жуют капсулы с гелем для стирки пишут "Известия" со ссылкой на Fox News. Американские медики предупреждают, что эти капсулы токсичны и не предназначены для еды. 

Стиральная машина.
Стиральная машина. Фото: Открытые источники в интернете.

Подростки снимают забавные видео о том, как они едят капсулы для стирки. Некоторые предварительно готовят их и сервируют. Разместив видео в сети, они передают эстафету своим друзьям, которые считают делом чести принять ее. Их не смущает, что поступок часто называют идиотским.

Употребление этого препарата опасно, говорят медики. Гель-капсулы содержат этанол, полимеры и перекись водорода. Их прием может вызвать диарею и рвоту, а в некоторых случаях привести к смерти.



 

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