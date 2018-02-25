Американские военные будут получать пиццу сухим пайком

Военные США уже в следующем году начнут получать пиццу в качестве одного из продуктов сухого пайка, пишет RT со ссылкой на издание Military.
Срок годности пиццы для сухпайка будет составлять три года, для этого разработают специальную рецептуру. Эксперты говорят, что пицца, конечно, не будет такой же, как в итальянских ресторанах, но она точно будет вкуснее той, что продается в магазинах.
В начале в вооруженные силы будет поставляться пицца только одного вида — пепперони, впоследствии ее ассортимент расширят.
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