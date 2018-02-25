Американские военные будут получать пиццу сухим пайком

Сегодня, 18:22.
Жизнь

Военные США уже в следующем году начнут получать пиццу в качестве одного из продуктов сухого пайка, пишет RT со ссылкой на издание Military.

Доставка еды. Пицца.
Доставка еды. Пицца. Фото: CC0.

Срок годности пиццы для сухпайка будет составлять три года, для этого разработают специальную рецептуру. Эксперты говорят, что пицца, конечно, не будет такой же, как в итальянских ресторанах, но она точно будет вкуснее той, что продается в магазинах.

В начале в вооруженные силы будет поставляться пицца только одного вида — пепперони, впоследствии ее ассортимент расширят.

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