Американский рэпер раздал прохожим миллион долларов

Во время съемок клипа Дрейк дал студенту Университета Майами $50 тыс. на обучение, пожертвовал $70 тыс. молодежному центру и пожарной части и еще 10 тыс. передал музыкальной школе при Университете Майами.

Кроме того, он купил новые автомобили для некоторых семей, оплатил покупки в супермаркетах и просто раздавал пачки денег на улице нуждающимся людям.

За два дня клип набрал на YouTube более 8 миллионов просмотров.



В Instagram рэпер назвал эту акцию "самым важным делом в его жизни".

Факт

В 2017-м Дрейк вошел в тройку самых высокооплачиваемых музыкантов в мире по версии Forbes. Он заработал 94 миллиона долларов за год.