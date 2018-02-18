Американский рэпер раздал прохожим миллион долларов

Канадский хип-хоп-исполнитель Дрейк выпустил новый клип, в котором музыкант раздает деньги на благотворительность случайным людям. Бюджет ролика составил $997 тыс., пишет РИА Новости.
Во время съемок клипа Дрейк дал студенту Университета Майами $50 тыс. на обучение, пожертвовал $70 тыс. молодежному центру и пожарной части и еще 10 тыс. передал музыкальной школе при Университете Майами.
Кроме того, он купил новые автомобили для некоторых семей, оплатил покупки в супермаркетах и просто раздавал пачки денег на улице нуждающимся людям.
За два дня клип набрал на YouTube более 8 миллионов просмотров.
В Instagram рэпер назвал эту акцию "самым важным делом в его жизни".
Факт
В 2017-м Дрейк вошел в тройку самых высокооплачиваемых музыкантов в мире по версии Forbes. Он заработал 94 миллиона долларов за год.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.