Apple представила планшет для школьников

Компания Apple представила новый iPad с экраном диагональю 9,7 дюйма. Гаджет поддерживает работу со стилусом Apple Pencil, сообщает The Verge.
Планшет ориентирован для школьников и студентов. Для них его цена составит 299 долларов (17 тысяч рублей по сегодняшнему курсу, на российском сайте Apple стоимость новинки пока не указана). Стилус стоит 89 долларов (5100 рублей).
Для тех, кто не является студентом, iPad будет доступен за 329 долларов, а Apple Pencil — за 99 долларов. При этом в любом случае это будет самый дешевый планшет в линейке компании.
Новый iPad оснащен процессором A10, более мощным, чем у предыдущего поколения, пишет polit.ru.
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