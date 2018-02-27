Арестовали банкира, укравшего у Олега Табакова 677 млн рублей

В Риге арестовали бывшего заместителя председателя правления банка "Клиентский" Илью Волосевича. Следствие считает, что он вместе с сообщниками растратил более 1 млрд рублей средств вкладчиков банка, среди которых был глава МХТ им. А. П. Чехова Олег Табаков. Артист держал в "Клиентском" 677 млн рублей.
Илья Волосевич был арестован 23 февраля, сейчас решается вопрос о его экстрадиции, сообщает "Коммерсант".
Лицензию у банка "Клиентский", заместителем председателя которого был Волосевич, отозвали еще в июле 2015 года, тогда же следственные органы начали расследование хищения средств у вкладчиков банка. Поводом послужило обращение к правоохранителям вице-президента Федерации хоккея на траве России Николая Доморацкого. Он был одним из клиентов банка, которых организация привлекала для открытия вкладов под более высокие проценты. Пострадавшим по делу также стал Олег Табаков — его ущерб измеряется миллионами рублей, как и потери Доморацкого.
В 2014 году контрольный пакет акций банка "Клиентский" оказался в руках легендарного советского баскетболиста Андрея Лопатова. По версии следствия, именно он разработал и осуществил преступную схему, с помощью которой ему удалось похитить средства вкладчиков. Вместе с Ильей Волосевичем и бывшим председателем совета директоров банка Александром Кленовским бывший баскетболист переводил украденные деньги на счета подставных фирм, считают силовики, пишет ura.ru. Сейчас Андрей Лопатов находится в международном розыске, ему и его сообщникам вменяется растрата в особо крупном размере.
Справка
Лопатов являлся известным баскетболистом — трехкратный чемпион Европы,10-кратный чемпион СССР в составе ЦСКА, бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года. Уже почти год допросить его не могут. По данным оперативников, Лопатов проживает сейчас в штате Юта США. За баскетбольную команду этого штата долгое время играл зять Лопатова Андрей Кириленко, возглавляющий Российскую федерацию баскетбола.
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