И.о. вице-премьера Аркадия Дворковича выдвинули в совет директоров РЖД, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на портале правовой информации, пишет РБК.
В список кандидатов вошли заместители министра финансов Андрей Иванов, министра транспорта Алан Лушников и министра экономического развития Михаил Расстригин. Кроме того, кандидатами стали гендиректор РЖД Олег Белозеров, председатель совета директоров группы ЕСН Григорий Березкин, гендиректор управляющей компании Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и гендиректор "Росагролизинга" Валерий Назаров. Также в перечне председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев, председатель совета директоров Русской холдинговой компании Александр Рязанов и главный советник мэра управления по организационному обеспечению деятельности мэра Новосибирска Виктор Толоконский.
Ранее сообщалось, что и. о. вице-премьера Аркадий Дворкович может возглавить фонд "Сколково". Фонд "Сколково" создавался при президенте Медведеве.
7 мая Дмитрий Медведев на встрече с членами фракции "Единая Россия" назвал кандидатов на должности вице-премьеров нового правительства. В их числе не оказалось Дворковича, а также входивших в прошлый состав кабмина первого вице-премьера Игоря Шувалова и вице-премьеров Александра Хлопонина, Дмитрия Рогозина и Сергея Приходько.
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