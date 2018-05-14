Аркадия Дворковича выдвинули в совет директоров РЖД

В список кандидатов вошли заместители министра финансов Андрей Иванов, министра транспорта Алан Лушников и министра экономического развития Михаил Расстригин. Кроме того, кандидатами стали гендиректор РЖД Олег Белозеров, председатель совета директоров группы ЕСН Григорий Березкин, гендиректор управляющей компании Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и гендиректор "Росагролизинга" Валерий Назаров. Также в перечне председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев, председатель совета директоров Русской холдинговой компании Александр Рязанов и главный советник мэра управления по организационному обеспечению деятельности мэра Новосибирска Виктор Толоконский.

Ранее сообщалось, что и. о. вице-премьера Аркадий Дворкович может возглавить фонд "Сколково". Фонд "Сколково" создавался при президенте Медведеве.

7 мая Дмитрий Медведев на встрече с членами фракции "Единая Россия" назвал кандидатов на должности вице-премьеров нового правительства. В их числе не оказалось Дворковича, а также входивших в прошлый состав кабмина первого вице-премьера Игоря Шувалова и вице-премьеров Александра Хлопонина, Дмитрия Рогозина и Сергея Приходько.