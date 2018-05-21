Артисты алтайского театра выступят в Южной Корее

Артистов театра музыкальной комедии пригласили выступить на XII Международном музыкальном фестивале в Южной Корее в городе Тэгу, сообщает официальный сайт Алтайского края.
Барнаульцы представят в Южной Корее спектакль "Ромео и Джульетта".
"В Азии этот фестиваль считается крупнейшей площадкой для показа музыкальных спектаклей. Ежегодно в рамках этого грандиозного события зрители знакомятся с лучшими местными и зарубежными мюзиклами", — сообщили в театре.
В прошлом год спектакль уже демонстрировали на XIX Международном театральном фестивале в Турции.
Показы состоятся 29, 30 июня и 1 июля.
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