Артисты алтайского театра выступят в Южной Корее

Сегодня, 06:30.
Культура

Артистов театра музыкальной комедии пригласили выступить на XII Международном музыкальном фестивале в Южной Корее в городе Тэгу, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Открытие 58-го сезона в театре музкомедии.
Открытие 58-го сезона в театре музкомедии. Фото: театр музкомедии.

Барнаульцы представят в Южной Корее спектакль "Ромео и Джульетта".

"В Азии этот фестиваль считается крупнейшей площадкой для показа музыкальных спектаклей. Ежегодно в рамках этого грандиозного события зрители знакомятся с лучшими местными и зарубежными мюзиклами", — сообщили в театре.

В прошлом год спектакль уже демонстрировали на XIX Международном театральном фестивале в Турции.

Показы состоятся 29, 30 июня и 1 июля.

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