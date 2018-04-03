Артисты Шакуров, Аронова и Полицеймако устроили забастовку в театре из-за невыплаченного гонорара

Сегодня, 18:25.
Культура

2 апреля народная артистка России Мария Аронова устроили скандал на сцене сургутского театра из-за того, что ей не отдали деньги перед выступлением. Вместе с ней забастовку устроили Сргей Шакуров и Михаил Полицеймако, занятые в спектакле "Маленькие комедии", пишут "Известия".

Мария Аронова в фильме "Батальонъ".
Мария Аронова в фильме "Батальонъ". Фото: кадр из фильма.

Организаторы гастролей не заплатили актерам до начала выступления. Это и стало причиной задержки спектакля. Аронова рассказала со сцены зрителям, почему приезжие артисты затянули с началом. Ролик с этим скандалом появился на YouTube.

Аронова раскрыла зрителям тайну закулисья. Во время первого звонка зрители ждут в фойе, пока артисты готовятся к выходу на сцену. А второй звонок дается, когда артисты получают деньги на руки. Однако зрителей пустили до того, как актеры получили гонорар, ничего им не сказав.

Мария Аронова,
артистка:

— Данная дама, которая не называет своей фамилии, она пускает вас в зал, унижая меня — народную артистку, лауреатку Государственной премии. Выходить к вам, лгать, говорить о технических проблемах, без нашего ведома дать второй звонок. Сейчас мы сидим, унижая вас, унижая себя, ждем, полностью готовые.

Сразу после этого спича гонорар артистам появились и московские гости показали зрителям спектакль, который задержали на полчаса.

Актеры поблагодарили зрителей за поддержку и проявленное понимание. Полицеймако отметил, что компания, которая пыталась их обмануть, никакого отношения к Сургуту не имеет — это московские прокатчики, которые решили "нажиться на артистах".

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров