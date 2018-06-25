Известный актер Максим Аверин открыл в Барнауле фестиваль Роберта Рождественского

Литературный фестиваль поэта Роберта Рождественского открыли 22 июня на площадке возле краевого театра драмы. Гостями стали дочь поэта Екатерина и актер Максим Аверин.
Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фестиваль открыла концертная программа "В каждой песне я вновь оживу".
Перед публикой в сопровождении симфонического оркестра филармонии Алтайского края выступили баритон Владислав Косарев, омский вокальный квартет "Премьер".
Прозвучали самые известные песни на стихи Рождественского: "Благодарю тебя", "Баллада о красках", "Ноктюрн", "Эхо любви", "От зари до зари", "Зимняя любовь", "Свадьба".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.