Известный актер Максим Аверин открыл в Барнауле фестиваль Роберта Рождественского

Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Фестиваль Рождественского 2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru

Фестиваль открыла концертная программа "В каждой песне я вновь оживу".

Перед публикой в сопровождении симфонического оркестра филармонии Алтайского края выступили баритон Владислав Косарев, омский вокальный квартет "Премьер".

Прозвучали самые известные песни на стихи Рождественского: "Благодарю тебя", "Баллада о красках", "Ноктюрн", "Эхо любви", "От зари до зари", "Зимняя любовь", "Свадьба".