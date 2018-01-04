Австралия легализовала экспорт лечебной марихуаны

Австралия официально разрешила продажу лечебной марихуаны в другие страны мира. Об этом заявил министр здравоохранения страны Грег Хант, сообщает ТАСС.
Парламентарий выразил надежду, что в будущем Австралия станет ключевым поставщиком лечебной марихуаны в мире. Принятое решение он объяснил желанием содействовать "развитию внутреннего производства медицинского каннабиса в контексте растущей конкуренции, которую составляют импортные продукты".
Доступ для больных к медицинской марихуане, выращенный австралийцами, правительство официально дало в 2016 году. Компании, которые хотят получить лицензию на выращивание конопли и производство каннабиса, проходят жесткие процедуры государственного контроля. Первым из штатов, легализовавших марихуану для медицинского использования, стала Виктория.
Марихуану уже легализовал ряд стран: законы, разрешающие выращивание и использование марихуаны в медицинских целях, приняли в Мексике и Польше.
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