Австралия легализовала экспорт лечебной марихуаны

Парламентарий выразил надежду, что в будущем Австралия станет ключевым поставщиком лечебной марихуаны в мире. Принятое решение он объяснил желанием содействовать "развитию внутреннего производства медицинского каннабиса в контексте растущей конкуренции, которую составляют импортные продукты".

Доступ для больных к медицинской марихуане, выращенный австралийцами, правительство официально дало в 2016 году. Компании, которые хотят получить лицензию на выращивание конопли и производство каннабиса, проходят жесткие процедуры государственного контроля. Первым из штатов, легализовавших марихуану для медицинского использования, стала Виктория.

Марихуану уже легализовал ряд стран: законы, разрешающие выращивание и использование марихуаны в медицинских целях, приняли в Мексике и Польше.