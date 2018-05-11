Бандиты напали на дом вице-губернатора Кубани и убили его мать

В Адыгее неизвестные совершили нападение на дом родителей бывшего вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака, скончавшегося в 2010 году. Во время атаки была убита пожилая мать экс-чиновника, еще несколько его родных получили ранения.
Трагедия произошла в ауле Псейтук Тахтамукайского района Адыгеи, пишет "Югополис". В этот момент там гостили сестра и дочь бывшего вице-губернатора Кубани. Бандиты, по неподтвержденным данным, связали родственников Ахеджакова и всех избили. 79-летняя мать бывшего вице-губернатора скончалась. Отец, сестра и дочь экс-чиновника находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Нападавших было четверо, сообщает телеканал "Кубань 24". Предположительно, налетчики пришли незамеченными со стороны реки Кубань, которая находится за лесополосой.
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов на своей странице в Facebook заявил, что глубоко потрясен известием об убийстве матери Ахеджака. Руководитель региона сообщил, что выехал на место преступления вместе с представителями полиции и следственного комитета, пишет znak.com.
"Сообщение об обнаружении тела 79-летней местной жительницы поступило в правоохранительные органы днем 10 мая. Еще двое граждан, мужчина 1937 года рождения, и женщина 1969 года рождения, в тяжелом состоянии госпитализированы", — говорится в пресс-релизе СКР по Республике Адыгея.
Других подробностей СКР не раскрывает. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Разбой".
Кто такой Мурат Ахеджак?
Мурат Ахеджак работал замглавы администрации Кубани в 2002–2010 годах. Он курировал вопросы внутренней политики, взаимодействия с правоохранительными органами. Скончался от острой сердечной недостаточности в декабре 2010 года в возрасте 48 лет.
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