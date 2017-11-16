Барнаульца "повязали" при продаже пяти банок пороха

По данным следствия, полицейские задержали барнаульца во время продажи пороха. Мужчина хранил взрывчатое вещество в пяти банках. Кроме того, во время досмотра у него нашли предметы для снаряжения патронов к охотничьему оружию.

Против 26-летнего барнаульца возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы до пяти лет со штрафом до 100 тыс. рублей.