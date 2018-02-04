Барнаулец обокрал управление соцзащиты в Ребрихе

Сегодня, 17:12.
Происшествия

Полицейские Ребрихинского района задержали жителя Барнаула, который украл ноутбук из управления социальной защиты района, сообщает пресс-служба краевого МВД.

Ноутбук.
Ноутбук. Фото из архива редакции.

По данным полиции, ранее судимый 39-летний барнаулец привез в Ребриху свою знакомую для оформления социальных выплат. Пока он ждал её в фойе управления, он похитил ноутбук со стола специалиста по социальным вопросам. А затем подозреваемый вернулся в Барнаул вместе со своей знакомой.

Однако когда к нему пришли полицейские, мужчина во всем признался и вернул ноутбук. Против мужчины возбудили уголовное дело.

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