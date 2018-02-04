Барнаулец обокрал управление соцзащиты в Ребрихе

По данным полиции, ранее судимый 39-летний барнаулец привез в Ребриху свою знакомую для оформления социальных выплат. Пока он ждал её в фойе управления, он похитил ноутбук со стола специалиста по социальным вопросам. А затем подозреваемый вернулся в Барнаул вместе со своей знакомой.

Однако когда к нему пришли полицейские, мужчина во всем признался и вернул ноутбук. Против мужчины возбудили уголовное дело.