Барнаулец обокрал управление соцзащиты в Ребрихе

Полицейские Ребрихинского района задержали жителя Барнаула, который украл ноутбук из управления социальной защиты района, сообщает пресс-служба краевого МВД.
По данным полиции, ранее судимый 39-летний барнаулец привез в Ребриху свою знакомую для оформления социальных выплат. Пока он ждал её в фойе управления, он похитил ноутбук со стола специалиста по социальным вопросам. А затем подозреваемый вернулся в Барнаул вместе со своей знакомой.
Однако когда к нему пришли полицейские, мужчина во всем признался и вернул ноутбук. Против мужчины возбудили уголовное дело.
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