Барнаулец прописал по адресу фирмы больше 150 иностранцев

Сегодня, 14:25.
Жизнь

Житель Барнаула прописал по адресу фирмы 152 иностранца, сообщает пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю.

Полиция, наручники.
Полиция, наручники. Фото: СС0.

Мужчина был соучредителем коммерческой организации. Такое число зарегистрированных иностранцев он объяснил их трудоустройством. Тем не менее, собственник помещения не знал о прописанных иностранцах и не давал своего согласия.

С каждого иностранца за свои услуги мужчина брал от 500 до 1000 рублей. По адресу прописки представители других государств не проживали.

Расследование уголовного дела продолжается.

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