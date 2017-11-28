Барнаулец прописал по адресу фирмы больше 150 иностранцев

Житель Барнаула прописал по адресу фирмы 152 иностранца, сообщает пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю.
Мужчина был соучредителем коммерческой организации. Такое число зарегистрированных иностранцев он объяснил их трудоустройством. Тем не менее, собственник помещения не знал о прописанных иностранцах и не давал своего согласия.
С каждого иностранца за свои услуги мужчина брал от 500 до 1000 рублей. По адресу прописки представители других государств не проживали.
Расследование уголовного дела продолжается.
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