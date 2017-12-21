Барнаулец сломал нос дочери в пылу ссоры с женой и не раскаялся

Барнаульца осудили за причинение вреда здоровью собственной дочери. В пылу ссоры с женой мужчина ударил девочку по лицу и сломал ей нос.
Как сообщает краевая прокуратура, между подсудимым и его бывшей супругой произошла ссора, в ходе которой их несовершеннолетняя дочь стала заступаться за мать и оттаскивать отца в сторону. В результате девочка получила удар по лицу, а вместе с ним — закрытый перелом костей носа.
В судебном заседании отец вину не признал, с предъявленным обвинением не согласился, в содеянном не раскаялся, ссылаясь на то, что дочь его оговаривает.
Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде 11 месяцев ограничения свободы.
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