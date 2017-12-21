Барнаулец сломал нос дочери в пылу ссоры с женой и не раскаялся

Как сообщает краевая прокуратура, между подсудимым и его бывшей супругой произошла ссора, в ходе которой их несовершеннолетняя дочь стала заступаться за мать и оттаскивать отца в сторону. В результате девочка получила удар по лицу, а вместе с ним — закрытый перелом костей носа.

В судебном заседании отец вину не признал, с предъявленным обвинением не согласился, в содеянном не раскаялся, ссылаясь на то, что дочь его оговаривает.

Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде 11 месяцев ограничения свободы.