Барнаулец совершил акт самосожжения у жилого дома

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Происшествия

5 ноября около 21.30 в Барнауле у дома на ул. Панфиловцев 5 мужчина совершил акт самосожжения. Как сообщили в паблике "Инцидент Барнаул", он облил себя бензином. Очевидцы вызвали "скорую".

Канистра, бензин.
Канистра, бензин. Фото: СС0.

Мужчина получил ожоги, медики доставили его в ожоговый центр. Он находился в сознании. На месте работала полиция. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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