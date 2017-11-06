Барнаулец совершил акт самосожжения у жилого дома

5 ноября около 21.30 в Барнауле у дома на ул. Панфиловцев 5 мужчина совершил акт самосожжения. Как сообщили в паблике "Инцидент Барнаул", он облил себя бензином. Очевидцы вызвали "скорую".
Мужчина получил ожоги, медики доставили его в ожоговый центр. Он находился в сознании. На месте работала полиция. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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