Барнаульские музыканты выступят в ближайшем выпуске шоу "Песни" на ТНТ

Ребята известны барнаульским слушателям многочисленными музыкальными проектами в барах и ресторанах города. Они часто выступают в дуэте "Туева хуча".

По словам музыкантов, на кастинге в Новосибирске их взяли одними из первых. Глеб не планировал участвовать в кастинге, он просто приехал за компанию с Сашей поиграть на гитаре.

Александр Волокитин,

барнаульский музыкант:

— Выступать, когда тебя оценивают, для меня очень волнительно ещё со времен музыкальной школы. И любой концерт, каким бы он ни был по счету, вызывает страх. Перестанешь волноваться — иди на пенсию!

Масштабное шоу "Песни" стартовало на ТНТ 10 февраля. Оно призвано построить в России новый шоу-бизнес. Зрители будут следить за жизнью новых звезд, а победитель получит 5 млн рублей и выгодный контракт.

Два авторитетных продюсера, Максим Фадеев и Тимати, вместе с приглашенными членами жюри ищут новые лица, новую музыку и новые песни. После прослушивания состоится жесткий отбор в команды продюсеров. Лишь 20 лучших исполнителей продолжат борьбу в шоу "Песни".

Пройдут ли наши ребята этот отбор, станет известно уже завтра, 17 марта.