Барнаульские музыканты выступят в ближайшем выпуске шоу "Песни" на ТНТ

Барнаульские музыканты Глеб Пикалов и Александр Волокитин приняли участие в шоу "Песни" на ТНТ. В эфире ТНТ они появятся в субботу, 17 марта, в 21:00.
Ребята известны барнаульским слушателям многочисленными музыкальными проектами в барах и ресторанах города. Они часто выступают в дуэте "Туева хуча".
По словам музыкантов, на кастинге в Новосибирске их взяли одними из первых. Глеб не планировал участвовать в кастинге, он просто приехал за компанию с Сашей поиграть на гитаре.
Александр Волокитин,
барнаульский музыкант:
— Выступать, когда тебя оценивают, для меня очень волнительно ещё со времен музыкальной школы. И любой концерт, каким бы он ни был по счету, вызывает страх. Перестанешь волноваться — иди на пенсию!
Масштабное шоу "Песни" стартовало на ТНТ 10 февраля. Оно призвано построить в России новый шоу-бизнес. Зрители будут следить за жизнью новых звезд, а победитель получит 5 млн рублей и выгодный контракт.
Два авторитетных продюсера, Максим Фадеев и Тимати, вместе с приглашенными членами жюри ищут новые лица, новую музыку и новые песни. После прослушивания состоится жесткий отбор в команды продюсеров. Лишь 20 лучших исполнителей продолжат борьбу в шоу "Песни".
Пройдут ли наши ребята этот отбор, станет известно уже завтра, 17 марта.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.