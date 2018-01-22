Барнаульские ЗАГСы начали записывать пары на "красивые" даты 2018 года

В ЗАГСах Барнаула открыта запись на "красивые" даты 2018 года, сообщает городская администрация.
В первую "магическую" дату года —18 января — расписались сразу 18 барнаульских пар. Интересно, что у 18-й по счету пары — Константина и Юлии Усольцевых — свидетельство о регистрации заключено под номером 1888. Молодые супруги уверены, что магия восьмерки принесет семье только добро и счастье.
Бракосочетания проведут:
-
18 апреля 2018 года (среда);
-
18 мая 2018 года (пятница);
-
18 июля 2018 года (среда);
-
18 августа 2018 года (суббота);
-
18 сентября 2018 года (вторник);
-
18 октября 2018 года (четверг);
-
18 декабря 2018 года (вторник).
По мнению властей, самое красивое число этого года будет во вторую среду августа — 08.08.2018.
Чтобы подать заявление, достаточно обратиться в любой из отделов ЗАГС или в городской Дворец бракосочетания.
Уважаемые читатели! Система комментирования выключается на ночь с 01.00 барнаульского времени (+4мск) и включается в 7.00.