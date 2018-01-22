Барнаульские ЗАГСы начали записывать пары на "красивые" даты 2018 года

Вчера, 20:12.
Жизнь

В ЗАГСах Барнаула открыта запись на "красивые" даты 2018 года, сообщает городская администрация.

Свадьба.
Свадьба. Фото: СС0.

В первую "магическую" дату года —18 января — расписались сразу 18 барнаульских пар. Интересно, что у 18-й по счету пары — Константина и Юлии Усольцевых — свидетельство о регистрации заключено под номером 1888. Молодые супруги уверены, что магия восьмерки принесет семье только добро и счастье.

Бракосочетания проведут:

  • 18 апреля 2018 года (среда);

  • 18 мая 2018 года (пятница);

  • 18 июля 2018 года (среда);

  • 18 августа 2018 года (суббота);

  • 18 сентября 2018 года (вторник);

  • 18 октября 2018 года (четверг);

  • 18 декабря 2018 года (вторник).

По мнению властей, самое красивое число этого года будет во вторую среду августа — 08.08.2018.

Чтобы подать заявление, достаточно обратиться в любой из отделов ЗАГС или в городской Дворец бракосочетания.

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