Барнаульских школьников увезли в больницу из-за задымившейся батареи от телефона

На перемене школьники хотели разобрать телефон на детали. Юноши кидали его на пол. Когда один из детей достал батарею, то обжегся и бросил ее. После падения батарейки образовался дым.

Учитель вывел детей и выкинул батарею. Дым не успел распространиться по школе. Девятерых школьников увезли в больницу. Сейчас их здоровью ничего не угрожает. Они находятся под наблюдением врачей.