Position №2: барнаульцы делают селфи с гуляющим по Барнаулу Каем Метовым

21 апреля певец Кай Метов выступит в Барнауле. Знаменитый исполнитель опубликовал в своем Instagram видео из Барнаула, а жители города с радостью делятся фотографиями с певцом.
Чем знаменит Кай Метов?
В 1991 году Кай записал свои первые песни, которые мгновенно стали популярными ("Мама! Я хочу быть пионером", "Битое стекло"). С этого момента начинается его карьера автора-исполнителя. В 1993 году выходит дебютный альбом "Position № 2" с одноимённым хитом, который стал визиткой Кая.
В 2003 году Кай Метов заявил о себе не только как автор-исполнитель своих песен, но и как композитор, написав абсолютно хитовую песню "Роза чайная" для дуэта Маши Распутиной и Филиппа Киркорова. В 2014 году артист выпустил первый инструментальный альбом "Для тебя и о тебе", закрепивший за композитором статус одного из самых сильных мелодистов страны.
Чуть позже я напишу свои эмоции, любимый певец, чьи песни вдохновляли и заставляли верить в чистую любовь, так много воспоминаний!!! Ваши песни подпевали, под них танцевали, под них мечтали! Сейчас мало таких слов и того эмоционально смысла в песнях с тремя строчками! Я очень счастлива, что встретила Вас сегодня и вернулась в те годы, когда вера во все светлое была неотъемлемой частью моей жизни!!!Я все вспомнила, а это главное!!! Многие наверное не поймут о чём я вообще пишу, но это и не важно! Благодарю! #кай_метов #Песнисчастья #милаяподруга #кайметов #БочкариБарнаул #Бочкари_Барнаул #любимые_моипевцы
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