Position №2: барнаульцы делают селфи с гуляющим по Барнаулу Каем Метовым

Чем знаменит Кай Метов?

В 1991 году Кай записал свои первые песни, которые мгновенно стали популярными ("Мама! Я хочу быть пионером", "Битое стекло"). С этого момента начинается его карьера автора-исполнителя. В 1993 году выходит дебютный альбом "Position № 2" с одноимённым хитом, который стал визиткой Кая.

В 2003 году Кай Метов заявил о себе не только как автор-исполнитель своих песен, но и как композитор, написав абсолютно хитовую песню "Роза чайная" для дуэта Маши Распутиной и Филиппа Киркорова. В 2014 году артист выпустил первый инструментальный альбом "Для тебя и о тебе", закрепивший за композитором статус одного из самых сильных мелодистов страны.