Барнаульцы делятся в соцсетях снимками снежного города

В Барнауле 2 декабря выпал снег. Жители города удивились тому, как преобразились улицы и деревья краевой столицы. Фотографиями они поделились на страницах в социальных сетях.

Зима в Барнауле. Иней. Фото: "Барнаул 22". Зима в Барнауле. Иней. Фото: "Барнаул 22". Зима в Барнауле. Иней. Фото: "Барнаул 22". Зима в Барнауле. Иней. Фото: "Барнаул 22". Зима в Барнауле. Иней. Фото: "Барнаул 22". Зима в Барнауле. Иней. Фото: "Барнаул 22". Зима в Барнауле. Иней. Фото: "Барнаул 22". Зима в Барнауле. Иней. Фото: "Барнаул 22". Зима в Барнауле. Иней. Фото: "Барнаул 22". Зима в Барнауле. Иней. Фото: "Барнаул 22". Зима в Барнауле. Фото: Слава Сухов, "Барнаул22". Зима в Барнауле. Фото: Виктория Савельева, "Барнаул22".