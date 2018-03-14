Барнаульцы готовы уехать из города для улучшения жизни

13% барнаульцев готовы уехать из города для улучшения жизни. К такому выводу пришли специалисты Финансового университета при Правительстве РФ, которые провели исследование, сообщается на сайте вуза.
Специалисты провели опрос и составили рейтинг городов, из которых люди хотят уехать в течение двух-трех лет. Большая часть опрошенных россиян (84%) сказали, что не готовы к переезду.
Барнаул занял восьмое место в рейтинге. Уехать из краевой столицы хотят 13% жителей.
Чаще всего люди хотят уехать для улучшения качества жизни, поиска высокооплачиваемой работы и хорошего образования. Сильнее всего мигрировать хотят студенты и россияне с высоким уровнем доходов.
Меньше всего людей планируют уехать из Санкт-Петербурга, Москвы и Тюмени. Больше всего желающих покинуть Махачкалу, Тольятти и Омск.
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