Барнаульцы готовы уехать из города для улучшения жизни

Специалисты провели опрос и составили рейтинг городов, из которых люди хотят уехать в течение двух-трех лет. Большая часть опрошенных россиян (84%) сказали, что не готовы к переезду.

Барнаул занял восьмое место в рейтинге. Уехать из краевой столицы хотят 13% жителей.

Чаще всего люди хотят уехать для улучшения качества жизни, поиска высокооплачиваемой работы и хорошего образования. Сильнее всего мигрировать хотят студенты и россияне с высоким уровнем доходов.

Меньше всего людей планируют уехать из Санкт-Петербурга, Москвы и Тюмени. Больше всего желающих покинуть Махачкалу, Тольятти и Омск.