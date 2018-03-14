Барнаульцы пытались взорвать банкомат в Калининграде

В Барнауле задержали мужчин, которых подозревают в попытке кражи денег из банкомата в Калининграде, сообщает портал "Клопс".
Барнаульцы пытались взорвать банкомат Сбербанка, прикрепив взрывное устройство, но не успели привести его в действие.
По версии полицейских, сразу после совершения преступления злоумышленники покинули Калининград. "Полицейские выехали в служебную командировку на Алтай, где совместно с коллегами из Барнаула задержали троих подозреваемых. Ими оказались ранее неоднократно судимые жители края — двое 25-летних молодых людей и один 35-летний мужчина", — рассказала Светлана Поставничая, начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области.
Против задержанных возбудили уголовные дела. Сейчас подозреваемые находятся в следственном изоляторе в Барнауле. Полицейские проверяют их причастность к аналогичным преступлениям, совершенным в других регионах страны.
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