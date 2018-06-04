Бесплатные мастер-классы по рисованию, кинолекторий, лекции по искусству ждут барнаульцев в первую неделю лета

Проект #Культурныесезоны, реализуемый галереей "Нагорная" при поддержке Сибирской генерирующей компании, продолжает свой весенний сезон.
С 4 по 10 июня организаторы проекта готовят для барнаульцев бесплатные мастер-классы по рисованию, лекции по искусству и культуре речи и кинолекторий.
- 5 июня, вт – мастер-класс по рисованию для детей и взрослых – 18.30
- 6 июня, ср – лекция "О главном. Творчество заслуженного художника России Геннадия Федоровича Борунова". Читает Людмила Николаевна Лихацкая, член Союза художников России, член Ассоциации искусствоведов России, кандидат искусствоведения, доцент кафедры "Коммуникативные, социокультурные и образовательные технологии", гуманитарный факультет, Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова (АлтГТУ им. И. И. Ползунова) – 18.30.
- 7 июня, чт – мастер-классы по рисованию для детей и взрослых – 18.30
- 8 июня, пт – кинолекторий "Живопись в кино: как режиссеры цитируют известных художников" – 18.30
- 9 июня, сб – лекция "След языка в русской культуре" – 13.00
- 10 июня , вс – мастер-класс по рисованию для взрослых и детей – 13.00
- 10 июня – "Мир сказки в творчестве русских художников Виктора Васнецова и Ивана Билибина". Читает Любовь Норгелене, искусствовед, преподаватель, художник – 13.00
- каждый день с 10.00 до 20.00 – выставка "Русские художники 50-60 годов. Шедевры коллекций"
Вход на все мероприятия — свободный, предварительная регистрация не обязательна, но очень желательна (предварительная регистрация даст возможность организаторам быть уверенными, что материалов хватит на всех).
- написав или позвонив по телефону: 8-963-578-11-78
- написав на почту: nagornayart@gmail.com
Участие в лекциях и мастер-классах бесплатное.
- Адрес: ул. Аванесова, 30
- Телефон для справок: 8-963-578-11-78
- Инстаграм проект: cultseasons
Проект реализуется при поддержке Сибирской генерирующей компании.
#Культурныесезоны – открытый образовательный проект: выставки, лекции, открытые мастер-классы и другие яркие культурные события, которые научат понимать искусство и сделают его ближе. Проект рассчитан на 4 сезона. В весеннем сезоне организаторы привезли в Барнаул работы выдающихся российских художников 50-60 годов из художественной коллекции Шипуновского краеведческого музея.
На выставку в галерею "Нагорная" (именно в этой галерее будут проходить все мероприятия проекта) были отобраны лучшие работы заслуженных и народных художников России, создававших свои произведения в 1950-1970-е годы. Это в основном крупные жанровые композиции так называемого социального заказа: портреты людей труда, творчества, выполненные с большим мастерством и на высочайшем профессиональном уровне.
Имена художников, произведения которых вошли в уникальную экспозицию, составляют золотой фонд российского искусства.
Помимо выставки организаторы подготовили насыщенную программу.
Каждая неделя #культурныхсезонов (продлятся они до 17 июня) будет наполнена событиями.
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