Без "сексуальных поползновений": депутатам хотят вменить моральное поведение

Например, парламентариям и их близким посоветуют отказаться от дорогостоящих частных бизнес-перелетов, демонстрации роскоши в соцсетях и необоснованного использования своего служебного положения.

В документе уделено внимание и навязчивым ухаживаниям на работе и во время деловых встреч. Так, согласно одному из пунктов, депутат должен помнить и строго соблюдать этикет общения с коллегами другого пола: "не допускать проявлений сексуальных поползновений и склонения к разного рода близости, включая интимные отношения".

Среди прочего депутатам посоветуют проводить свободное время и отпуск на российских курортах, например в Крыму, Сочи или на Кавказе. К тому же членам их семей напомнят о том, что не стоит лишний раз демонстрировать свою близость к власти.

Предполагается, что новый документ будет носить рекомендательный характер.

Автор инициативы Владимир Петров считает, что кодекс необходимо принять в связи с тем, что некорректное поведение депутата может негативно сказываться на репутации всей государственной власти.

Он отмечает, что в случае одобрения инициативы список рекомендаций можно будет скорректировать или дополнить.

Максимум, что грозит парламентарию за некорректное поведение, — лишение права выступать на пленарных заседаниях, рассказал RT зампред комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Николай Иванов. По его словам, пожаловаться на депутата может каждый, кого напрямую или косвенно задело высказывание или действие народного избранника. Между тем, констатирует он, подобные жалобы встречаются редко.

Впрочем, говорит Иванов, инициатива имеет право на существование, потому что "неплохо, если будет некий ориентир": "В публичном пространстве депутату нельзя допускать ситуаций или высказываний, которые шокируют и оскорбляют, из-за которых и о нем, и о всей Госдуме складывалось бы негативное впечатление".