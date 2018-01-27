Бездомный кот спас 13-летнего школьника от гибели

25 января подросток прогулял школу и не вернулся вечером домой. Полиция обнаружила мальчика на следующий день на шоссе возле поселка Добровольск.

Школьник рассказал, что отправился к бабушке в Краснознаменск, но не застал ее дома и пошел обратно пешком. Когда стемнело, мальчик решил переночевать в заброшенном сарае, пишет Life.ru.

Здесь к нему прибился кот, который всю ночь согревал подростка, не давая ему замерзнуть насмерть. В благодарность подросток забрал кота домой и дал ему кличку Спасатель, пишет ura.ru.