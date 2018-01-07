Бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада арестовали за поддержку протестов

Бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада арестовали за поддержку и подстрекательство уличных протестов, которые возникли в стране накануне Нового года. Об этом сообщает Th Times of Israel со ссылкой на арабские СМИ в Лондоне.
По данным источников газеты, 28 декабря во время визита в город Бушер Ахмадинежад заявил, что "некоторые из нынешних лидеров государства живут обособленно от проблем простых людей и ничего не знают о реалиях общества". Он также обвинил нынешнее правительство страны в плохом управлении.
Эти заявления привели к задержанию бывшего президента. Теперь власти намерены посадить его под домашний арест.
Напомним, массовые уличные протесты начались 28 декабря во втором по величине городе Ирана — Мешхеде, и распространились на другие города, в том числе, и Тегеран. Протестующие бастуют против повышения цен и роста уровня безработицы. Во время беспорядков погибло не менее 21 человека, сотни были задержаны. Официальные власти Ирана обвинили в протестах США и их западных союзников.
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