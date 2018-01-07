Бийчанин Сергей Каменский завоевал серебро на чемпионате России по стрельбе

Чемпионат страны в стрельбе из пневматического оружия и Всероссийские соревнования в стрельбе из малокалиберного оружия проходят с 4 января в Ижевске. Каменский стал вторым в олимпийском упражнении "пневматическая винтовка, дистанция 10 метров". Он показал лучший результат в квалификации — 632,1 очка, а в финале попал 248,1 очка, уступив победителю всего 0,1 очка.