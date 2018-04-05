Бийские энергетики СГК приступили к плановым ремонтам на основном оборудовании ТЭЦ

Ремонтными службами компании с начала года уже выполнен текущий ремонт турбогенератора №1. На объекте произведена замена газоохладителей и балансировка роторов.

В течение предстоящих двух месяцев бийские энергетики СГК планируют произвести текущий ремонт на котлоагрегатах №12, №13 и турбогенераторе №6. Основной упор будет сделан на монтаж нового паропровода котлоагрегата №13 и замену порядка 7 тонн поверхностей нагрева.

Реализация самого масштабного ремонтного проекта 2018 года, - капитального ремонта турбогенератора №8, - начнется в июне месяце. Два ротора турбогенератора будут доставлены непосредственно к изготовителю энергооборудования - на Уральский турбинный завод (г. Екатеринбург).

Отметим, что все виды ремонтов на станции производятся в соответствии с утвержденным графиком.

Юрий Коханович,

технический директор компании "Бийскэнерго":