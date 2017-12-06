Бизнес-омбудсмен попросит Путина разрешить вернуться бизнесменам, сбежавшим в Лондон

"Мы создали специальный общественный институт уполномоченного по защите прав предпринимателей, именно связанный с розыском и уголовным преследованием. И хотим сегодня начать диалог с властью", — сказал Титов в интервью РИА Новости.

Бизнес-омбудсмен недавно ездил в Лондон, где помимо того, что участвовал в российско-английском бизнес-форуме, общался с российскими предпринимателями, которые находятся в розыске Интерпола из-за уголовных дел.

"Они нормальные ребята, но находятся часто в розыске через Интерпол, потому что на них возбуждено уголовное дело в России. Мы видим, что, по крайней мере, ко мне поступило за это время несколько уже обращений от них, и мы видим, что часто это те же нарушения, которые мучают наших предпринимателей, которые не уехали, но оказались в СИЗО. Эти ребята предпочли и воспользовались возможностью в СИЗО не оказаться, наверно единственный их грех по отношению к другим", — сказал бизнес-омбудсмен.

Он отметил, что после проведения анализа обращений бизнесменов будет обращаться к президенту. "Мы сейчас посмотрим весь список, сначала мы сами проведем анализ этих обращений, потом конкретно по фамилиям будем обращаться к президенту с тем, чтобы решать их вопрос", — сказал Титов.

Он сообщил также, что будет ходатайствовать об исключении опальных предпринимателей из списка Интерпола и попросит разрешить им вернуться на родину, возместив нанесенный ущерб. "(Планируем) сказать, что снять розыск по Интерполу, разрешить им вернуться в страну и с каждым уже определиться уже по его делу. Наверно часть этих предпринимателей действительно нарушили закон и надо будет найти решение, как погасить тот ущерб, который они стране принесли. Но многие из них по тем делам, которые мы посмотрели, мы очень сомневаемся, что действительно что-то нарушили, что это действительно заряженные уголовные дела", — сказал бизнес-омбудсмен, пишет bfm.ru.

Лондон часто становится прибежищем скандально известных бизнесменов из России. У двух стран нет соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам, поэтому часто запросы правоохранительных органов остаются без внимания, а решения российских судов там не исполняются.