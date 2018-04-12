Bloomberg рассказал, как твит Трампа про умные ракеты пополнил бюджет России

Переполошивший мир воинственное сообщение в микроблоге Дональда Трампа о том, что Кремлю надо приготовиться к ракетным ударам по Сирии помогли российскому бюджету, пишет RT со ссылкой на Bloomberg.
По мнению этого издания, жесткое послание Трампа не только вызвало падение рубля, но и привело к повышенному спросу на нефть. В результате, пишет Bloomberg, бюджет нашей страны получает больше нефтедолларов. А это, резюмирует издание, даст России больше средств на модернизацию армии или на зарплаты учителям.
По мнению журналиста Bloomberg Александра Николсона, запись Дональда Трампа должна была вызвать смех в российском Минфине. По данным автора, встревоженные нефтетрейдеры подняли цену на нефть марки Brent до максимума за последние три года, опасаясь перебоев в поставках.
Получив дополнительные нефтедоллары, Россия сможет лучше ответить на "умные ракеты", обещанные Трампом, пишет журналист Bloomberg.
Напомним, что 11 апреля в своем микроблоге Трамп написал следующее:
— Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что ракеты полетят — новые, "умные", классные! Нечего быть в партнёрах с Животным-Душегубом, который травит свой народ газом и получает от этого удовольствие!
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