Bloomberg рассказал, как твит Трампа про умные ракеты пополнил бюджет России

По мнению этого издания, жесткое послание Трампа не только вызвало падение рубля, но и привело к повышенному спросу на нефть. В результате, пишет Bloomberg, бюджет нашей страны получает больше нефтедолларов. А это, резюмирует издание, даст России больше средств на модернизацию армии или на зарплаты учителям.

По мнению журналиста Bloomberg Александра Николсона, запись Дональда Трампа должна была вызвать смех в российском Минфине. По данным автора, встревоженные нефтетрейдеры подняли цену на нефть марки Brent до максимума за последние три года, опасаясь перебоев в поставках.

Получив дополнительные нефтедоллары, Россия сможет лучше ответить на "умные ракеты", обещанные Трампом, пишет журналист Bloomberg.

Напомним, что 11 апреля в своем микроблоге Трамп написал следующее: