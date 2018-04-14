Бузова, подвинься: Диана Шурыгина записала дебютную песню

"Окончательно оправившись после роковой вписки, Шурыгина решила покорить российский шоу-бизнес", — пишет Super.ru. Люди в комментариях под видеороликом не стесняются в выражениях, оценивая новую песню: "Выключите свет, они ползут на свет!", "Кошмар и отрыжка", "Перекройте кран, из которого они все вытекают".

Раскачивать ночные клубы и штурмовать хит-парады девушка собирается уже в ближайшее время. У дуэта уже записаны четыре песни. Сама Диана в интервью порталу заявила, что песня "хайповая, не выходит из головы". Саша Акт добавил, что их планы — "сместить всех королей нашей эстрады, включая главную — Бузову".

Напомним, Диана Шурыгина "прославилась" после своего участия в программе "Пусть говорят", где она обвинила в изнасиловании одного из своих знакомых. Осенью она вышла замуж за оператора с "Первого канала" Андрея Шлягина, а не так давно изъявила желание восстановить девственность, о чем сообщила в телешоу.