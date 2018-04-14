Бузова, подвинься: Диана Шурыгина записала дебютную песню

Портал Super.ru опубликовал в своем аккаунте Instagram отрывок из дебютной песни Дианы Шурыгиной. Девушка выпустила сингл с певцом Сашей Актом под названием "Полетели".
"Окончательно оправившись после роковой вписки, Шурыгина решила покорить российский шоу-бизнес", — пишет Super.ru. Люди в комментариях под видеороликом не стесняются в выражениях, оценивая новую песню: "Выключите свет, они ползут на свет!", "Кошмар и отрыжка", "Перекройте кран, из которого они все вытекают".
Раскачивать ночные клубы и штурмовать хит-парады девушка собирается уже в ближайшее время. У дуэта уже записаны четыре песни. Сама Диана в интервью порталу заявила, что песня "хайповая, не выходит из головы". Саша Акт добавил, что их планы — "сместить всех королей нашей эстрады, включая главную — Бузову".
Напомним, Диана Шурыгина "прославилась" после своего участия в программе "Пусть говорят", где она обвинила в изнасиловании одного из своих знакомых. Осенью она вышла замуж за оператора с "Первого канала" Андрея Шлягина, а не так давно изъявила желание восстановить девственность, о чем сообщила в телешоу.
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