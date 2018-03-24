"Час Земли" в 2018 году: 3600 секунд в потемках ради светлого будущего

24 марта во всем мире пройдет самая массовая экологическая акция — "Час Земли". В назначенное время погаснут фасады известных зданий, выключат свет в своих домах миллионы людей. В чем суть акции "Час Земли", зачем нужно отключение света и как присоединиться к акции в Алтайском крае, выяснил altapress.ru.
Экологическая акция "Час Земли" каждый год привлекает внимание к тому, как важно бережно относиться к ресурсам планеты и Земле в целом. Выключение света — это только символ: акция направлена не на экономию электричества, ее смысл гораздо шире.
В России 24 марта в 20.30 погаснет подсветка архитектурного ансамбля московского Кремля, Красной площади, собора Василия Блаженного, ГУМа и еще 1500 зданий в Москве.
В столице Алтайского края 25 марта в 20:30 от гостиницы "Центральная" отправится велопробег "Велосветлячки". Велосипедисты с фонариками и светоотражающими элементами доедут до стадиона "Динамо", затем развернутся и по другой стороне проспекта Ленина поедут к финишу у Нулевого километра.
Чтобы принять участие в "Часе Земли" в 2018 году, нужно зайти на сайт акции. Здесь можно проголосовать за защиту заповедников, устранение препятствий "зеленой" энергетике, раздельный сбор и переработку мусора.
А те, кто планируют в назначенное время выключить свет на 60 минут, могут отметить себя на специальной карте. Город, в котором будет больше всего отметок, станет столицей следующего "Часа Земли" и получит кубок.
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В 2017 году к "Часу Земли" присоединилось более 150 российский городов;
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В 2014 году в ходе акции WWF России собрал 3,8 млн рублей на проекты по охране редких животных;
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В 2012 году организаторы собрали более 120 тыс. подписей за закон о защите морей от нефтяного загрязнения. Закон вступил в силу с 1 июля 2013 года.
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