"Час Земли" в 2018 году: 3600 секунд в потемках ради светлого будущего

4 Как принять участие в экологической акции?

Чтобы принять участие в "Часе Земли" в 2018 году, нужно зайти на сайт акции. Здесь можно проголосовать за защиту заповедников, устранение препятствий "зеленой" энергетике, раздельный сбор и переработку мусора.

А те, кто планируют в назначенное время выключить свет на 60 минут, могут отметить себя на специальной карте. Город, в котором будет больше всего отметок, станет столицей следующего "Часа Земли" и получит кубок.