Чемпионка России потеряла память после тестовых заездов на горнолыжной трассе

Чемпионка России по горнолыжному спорту Дарья Овчинникова сломала голень во время тестовых заездов на красноярской трассе, подготовленной к Универсиаде-2019.
Девушку госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи.
Овчинникова никого не узнавала из-за шокового состояния. "Врач предположил, что это просто шок. Мол, Даша просто не может поверить, что сломала ногу. А вечером к ней пришла ее подруга. Даша не смогла ее узнать. Она вообще переставала узнавать знакомых. В этот же вечер ее реанимировали", — поделился с Новостями ТВК брат спортсменки Алексей Овчинников.
О том, что Дарья пришла в сознание, но до сих пор у нее не восстановилась память, брат узнал 11 марта — об этом ему сообщила мать. (Сам Алексей находится на соревнованиях в Южно-Сахалинске).
"На просьбу сделать рентген доктор ответил — рентгена нет, предпраздничный день, все отдыхают. На следующий день Дарья Овчинникова впала в кому. Родственникам сказали, что, возможно, у нее жировая эмболия", — отметил журналист Андрей Агафонов, пишет Тайга.инфо.
В комментариях к записи Агафонова пресс-секретарь краевого минздрава Зоя Масленникова заявила, что спортсменка "в сознании", а оперировать ее "противопоказано": "Консилиум состоялся. Несмотря на выходные, замечу".
В официальном комментарии краевого минздрава сказано, что контрольные рентген-снимки сделаны 9?11 марта. Состоянии девушки оценивается как стабильное. О тестовых соревнованиях в "Бобровом логе" отчиталось и региональное правительство. Там ни слова не сказано о травме Овчинниковой.
12 марта сотрудники больницы и Минздрава объявили брифинг для прессы, на котором расскажут о состоянии здоровья горнолыжницы.
Справка
Фанпарк "Бобровый лог" — инвестпроект "Норильского никеля", который стал генеральным партнером Универсиады-2019.
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