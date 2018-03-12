Чемпионка России потеряла память после тестовых заездов на горнолыжной трассе

Девушку госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи.

Овчинникова никого не узнавала из-за шокового состояния. "Врач предположил, что это просто шок. Мол, Даша просто не может поверить, что сломала ногу. А вечером к ней пришла ее подруга. Даша не смогла ее узнать. Она вообще переставала узнавать знакомых. В этот же вечер ее реанимировали", — поделился с Новостями ТВК брат спортсменки Алексей Овчинников.

О том, что Дарья пришла в сознание, но до сих пор у нее не восстановилась память, брат узнал 11 марта — об этом ему сообщила мать. (Сам Алексей находится на соревнованиях в Южно-Сахалинске).

"На просьбу сделать рентген доктор ответил — рентгена нет, предпраздничный день, все отдыхают. На следующий день Дарья Овчинникова впала в кому. Родственникам сказали, что, возможно, у нее жировая эмболия", — отметил журналист Андрей Агафонов, пишет Тайга.инфо.

В комментариях к записи Агафонова пресс-секретарь краевого минздрава Зоя Масленникова заявила, что спортсменка "в сознании", а оперировать ее "противопоказано": "Консилиум состоялся. Несмотря на выходные, замечу".

В официальном комментарии краевого минздрава сказано, что контрольные рентген-снимки сделаны 9?11 марта. Состоянии девушки оценивается как стабильное. О тестовых соревнованиях в "Бобровом логе" отчиталось и региональное правительство. Там ни слова не сказано о травме Овчинниковой.

12 марта сотрудники больницы и Минздрава объявили брифинг для прессы, на котором расскажут о состоянии здоровья горнолыжницы.

Справка

Фанпарк "Бобровый лог" — инвестпроект "Норильского никеля", который стал генеральным партнером Универсиады-2019.