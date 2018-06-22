Чёрный дым над городом: в Алейске на предприятии взорвались цистерны из-под горючего

В Алейске утром 22 июня вспыхнули три цистерны из-под горючего, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
По словам очевидцев, пожар произошел на территории предприятия "Агроцентр" на улице Сердюкова. По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в 7:41. Вспыхнули три цистерны из-под горючего на площадке для хранения зерна. Две емкости взорвались, а третья пострадала от огня.
Пожар ликвидировали в 8:22. Его площадь составила 70 квадратных метров, пострадавших нет. С огнем боролись 12 человек и 4 единицы техники.
Предварительная причина возгорания — нарушение правил безопасности при эксплуатации электрооборудования.
Напомним, в Барнауле днем 21 июня горел хлебозавод №4. По предварительной информации, возгорание произошло на чердаке производственного здания.
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