Чёрный дым над городом: в Алейске на предприятии взорвались цистерны из-под горючего

Черный дым над городом: в Алейске на предприятии взорвались цистерны из-под горючего. Фото: vk.com/incident_brn. Черный дым над городом: в Алейске на предприятии взорвались цистерны из-под горючего. Фото: vk.com/incident_brn. Черный дым над городом: в Алейске на предприятии взорвались цистерны из-под горючего. Фото: vk.com/incident_brn. Черный дым над городом: в Алейске на предприятии взорвались цистерны из-под горючего. Фото: vk.com/incident_brn. Черный дым над городом: в Алейске на предприятии взорвались цистерны из-под горючего. Фото: vk.com/incident_brn.

По словам очевидцев, пожар произошел на территории предприятия "Агроцентр" на улице Сердюкова. По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в 7:41. Вспыхнули три цистерны из-под горючего на площадке для хранения зерна. Две емкости взорвались, а третья пострадала от огня.

Пожар ликвидировали в 8:22. Его площадь составила 70 квадратных метров, пострадавших нет. С огнем боролись 12 человек и 4 единицы техники.

Предварительная причина возгорания — нарушение правил безопасности при эксплуатации электрооборудования.

Напомним, в Барнауле днем 21 июня горел хлебозавод №4. По предварительной информации, возгорание произошло на чердаке производственного здания.