Черно-белый Барнаул. Как проходили рок-концерты в далекие 90-е

Предлагаем вашему вниманию три подборки черно-белых снимков из музыкального прошлого Барнаула от фотографа Олега Богданова. В первой показаны участники и зрители фестиваля "За Науку Рок-н-ролл", организованного редакцией газеты Алтайского госуниверситета "За науку". В фестивале принимали участие алтайские рок-группы.
Вторая фотоподборка про концерт одной из старейших рок-групп края "The 9" в легендарном клубе "Мельница" (или, как говорили в народе "На муке"), который располагался у барнаульского элеватора.
И третий архив снимков — это праздник газеты "Купи-продай" в 1997 году под названием "Футбол, пиво, рок-н-ролл". На стадионе "Динамо" прошел футбольный матч, в котором принимали участие музыканты и журналисты. А после состоялся концерт местных рок-групп и специально приехавшей на праздник из Москвы команды "Серьга" во главе с Сергеем Галаниным.
Еще больше о истории алтайской рок-музыки вы можете узнать на сайте Muzaltai.ru.
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