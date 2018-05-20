Черно-белый Барнаул. Как проходили рок-концерты в далекие 90-е

Фестиваль "За науку Рок-н-ролл", октябрь 1994 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фестиваль "За науку Рок-н-ролл", октябрь 1994 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фестиваль "За науку Рок-н-ролл", октябрь 1994 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фестиваль "За науку Рок-н-ролл", октябрь 1994 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фестиваль "За науку Рок-н-ролл", октябрь 1994 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фестиваль "За науку Рок-н-ролл", октябрь 1994 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фестиваль "За науку Рок-н-ролл", октябрь 1994 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фестиваль "За науку Рок-н-ролл", октябрь 1994 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фестиваль "За науку Рок-н-ролл", октябрь 1994 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фестиваль "За науку Рок-н-ролл", октябрь 1994 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фестиваль "За науку Рок-н-ролл", октябрь 1994 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фестиваль "За науку Рок-н-ролл", октябрь 1994 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фестиваль "За науку Рок-н-ролл", октябрь 1994 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фестиваль "За науку Рок-н-ролл", октябрь 1994 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фестиваль "За науку Рок-н-ролл", октябрь 1994 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фестиваль "За науку Рок-н-ролл", октябрь 1994 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фестиваль "За науку Рок-н-ролл", октябрь 1994 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фестиваль "За науку Рок-н-ролл", октябрь 1994 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Праздник газеты "Купи-продай" "Футбол, пиво, рок-н-ролл". Барнаул, стадион "Динамо", 1997 год. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Вторая фотоподборка про концерт одной из старейших рок-групп края "The 9" в легендарном клубе "Мельница" (или, как говорили в народе "На муке"), который располагался у барнаульского элеватора.

И третий архив снимков — это праздник газеты "Купи-продай" в 1997 году под названием "Футбол, пиво, рок-н-ролл". На стадионе "Динамо" прошел футбольный матч, в котором принимали участие музыканты и журналисты. А после состоялся концерт местных рок-групп и специально приехавшей на праздник из Москвы команды "Серьга" во главе с Сергеем Галаниным.

Еще больше о истории алтайской рок-музыки вы можете узнать на сайте Muzaltai.ru.