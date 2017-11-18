ЧП в алтайском городе: грузовой поезд переехал 12-летнего мальчика

18 ноября около 10:00 на железнодорожной насыпи по улице Томской в Камне-на-Оби (Алтайский край) случилось ЧП. По предварительным данным, ребенок лег на рельсы добровольно — тяжелый состав переехал 12-летнего мальчика пополам, сообщает издание "Каменские известия".
Он учился в 6 классе лицея № 5, занимался боксом в спортивном клубе "Ринг".
Накануне ребенок был выписан из больницы.
Уточняется информация о том, что мальчик лег под поезд "на спор".
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