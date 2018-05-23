Что нам дождик проливной: в Барнауле дорожники укладывали асфальт в лужу.

— А потом асфальт волнами либо проваливается, сырость же адская... Законы физики, однако, в школе плохо преподавали, — пишет dondigidooon

— Современные технологии (наверное)? позволяют строить дома в -40 мороз, и закатывать асфальт в лужу? — отмечает evgeniyaskibina