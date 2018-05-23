Что нам дождик проливной: в Барнауле дорожники укладывали асфальт в лужу.

Барнаульцы обсуждают в соцсетях видео, в котором дорожники укладывают асфальт рядом с лужей. Ролик разместили в Instagram.
На кадрах видно, как специалисты кладут асфальт на одной полосе, а рядом по большой луже проезжают автомобили.
— А потом асфальт волнами либо проваливается, сырость же адская... Законы физики, однако, в школе плохо преподавали, — пишет dondigidooon
— Современные технологии (наверное)? позволяют строить дома в -40 мороз, и закатывать асфальт в лужу? — отмечает evgeniyaskibina
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.