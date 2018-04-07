Подумать о смысле жизни и еде: что нужно успеть до Пасхи 2018?

В 2018 год православные будут отмечать Воскресение Христово 8 апреля. Как подготовится к Пасхе заранее, разобрался altapress.ru.
Как подготовиться к праздничному застолью на Пасху?
-
Заранее продумайте, что поставите на пасхальный стол, купите необходимые продукты (в том числе яйца);
-
Как подготовиться к Пасхе вместе с семьей?
-
Расскажите детям и родным о смысле Пасхи и традициях ее празднования;
-
Сделайте элемент пасхального декора, например, корзинку для яиц.
Как духовно подготовиться к Пасхе 2018?
-
Определитесь, какие богослужения перед Пасхой вы хотите посетить;
-
Если не соблюдаете Великий пост, воздержитесь от скоромной пищи хотя бы на Страстной неделе и непосредственно перед Пасхой;
-
Исповедуйтесь и причаститесь перед Пасхой 2018.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.