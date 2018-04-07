Подумать о смысле жизни и еде: что нужно успеть до Пасхи 2018?

Сегодня, 09:50.
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В 2018 год православные будут отмечать Воскресение Христово 8 апреля. Как подготовится к Пасхе заранее, разобрался altapress.ru. 

Пасха. Верба. Крашеные яйца.
Пасха. Верба. Крашеные яйца. Фото: ССО.

Как подготовиться к праздничному застолью на Пасху?

  • Заранее продумайте, что поставите на пасхальный стол, купите необходимые продукты (в том числе яйца);

  • Приготовьте или купите куличеи или пасхи.

Как подготовиться к Пасхе вместе с семьей?

  • Расскажите детям и родным о смысле Пасхи и традициях ее празднования;

  • Сделайте элемент пасхального декора, например, корзинку для яиц.

Как духовно подготовиться к Пасхе 2018?

  • Определитесь, какие богослужения перед Пасхой вы хотите посетить;

  • Если не соблюдаете Великий пост, воздержитесь от скоромной пищи хотя бы на Страстной неделе и непосредственно перед Пасхой;

  • Исповедуйтесь и причаститесь перед Пасхой 2018.

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