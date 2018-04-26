Гарик Сукачев сделал в Лондоне клип про Горный Алтай и Чуйский тракт

25 апреля в сети появился новый клип Гарика Сукачева Chuya Highway (Чуйский тракт), передает "Катунь 24". В видео вошли кадры из экспедиции музыканта по Алтаю, которая прошла в 2016 году.
К записи Сукачев привлек британских барабанщика Марка Мондесера и гитариста Тода Шарпвиля. Также в клипе звучит гитара Сергея Воронова. Музыканты появляются и в клипе.
Игорь Сукачев,
музыкант:
— Съемки видео проходили в одной из звукозаписывающих студий Лондона и частично на Алтае. Клип посвящён открытию мотосезона.
О чем клип Chuya Highway
Песня Chuya Highway стала заглавной в фильме "То, что во мне", который Гарик Сукачев снимал в экспедиции по Алтаю.
Напомним, что музыкант на мотоцикле Harley-Davidson побывал в разных уголках Алтайского края и Республики Алтай. Главной магистралью этой экспедиции был Чуйский тракт.
Про путешествие рокер писал:
— Это история о человеке, который отправился в путешествие. Руководствуясь старым советским путеводителем, найденным на улице, он оседлал своего железного коня и отправился в один из самых красивых и загадочных уголков своей родины — на Алтай. Его ожидают испытания, неожиданные встречи, экзотические обряды и мистические откровения. Это будет путешествие, пережив которое, человек уже не сможет быть прежним.
Сам фильм вышел на Первом канале в январе 2018 года, а алтайские зрители увидели это кино еще летом 2017 года на Шукшинском фестивале. Рабочее название фильма было "Алтайская песня", однако позже автор решил изменить его на "То, что во мне".
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