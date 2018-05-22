Cкульпторы с мировым именем приедут на Алтай.

Первый международный фестиваль деревянной скульптуры "Алтай. Притяжение" пройдет с 3 по 8 сентября 2018 года на территории "Алтай Парк Отеля" в особой экономической зоне "Бирюзовая Катунь". Главным событием фестиваля станет конкурс на лучшую скульптуру из природного материала. В течение нескольких дней мастера будут создавать авторские работы, среди которых авторитетное жюри выберет победителей в каждой из номинаций. Они получат денежное вознаграждение, а конкурсные работы останутся украшать территорию "Алтай Парк Отеля". Подробнее о правилах проведения конкурса можно узнать в Положении в официальной группе фестиваля "Вконтакте". Кроме того, в рамках фестиваля пройдет семидневная выставка под открытым небом от "Города мастеров" и алтайской краевой организации "Союз художников России", творческий пленэр и бесплатные мастер-классы по прикладному искусству. Вход свободный.

Организаторы фестиваля: "Алтайский государственный Дом народного творчества", общественная организация "Город мастеров", "Союз художников России" и управление Алтайского края по культуре и архивному делу.