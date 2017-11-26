Daily Mail нашла в Brexit "российский след"

Газета Daily Mail утверждает, что письмо, составленное британскими политиками с целью ужесточения позиции в отношении "Брексита", связано с человеком, имевшим отношение к российскому "Газпрому". Об этом пишет "Коммерсантъ".
Издание сообщает, что написанный главой МИД Борисом Джонсоном и министром юстиции Майклом Гоувом документ помог составить топ-менеджер исследовательского центра Legatum Institute Шэнкер Сингхем. По данным газеты, основатель центра, новозеландский бизнесмен Кристофер Чэндлер, "помог в свое время изменить структуру акционерного капитала акционеров "Газпрома"".
Через год после президентских выборов в США более десяти государств, включая Великобританию, Францию, Германию, Испанию и даже Мальту, обвинили Москву в попытках воздействия на их внутреннюю политику — в том числе с использованием новейших информационных технологий.
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