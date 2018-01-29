СКР займется нарушениями при производстве сыра "Ламбер" на Рубцовском молочном заводе

Россельхознадзор готовит пакет материалов для передачи в СКР в связи с нарушениями при производстве на Рубцовском молочном заводе, принадлежащем PepsiCo, пишет "Интерфакс". Как сообщила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано, американская компания, нарушая российское законодательство, поставила под угрозу жизнь и здоровье российских граждан.
В середине января управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай возбудило против компании административное дело из-за нарушений на Рубцовском молочном заводе. Соответствующее уведомление направили в компанию "Вимм-Биль-Данн" (принадлежит PepsiCo).
После внеплановой выездной проверки ведомство выяснило, что оборудование, которое используется на предприятии, не соответствует современным требованиям, а ГОСТ по молоку, заложенный в системе тест-контроля, устарел еще в 2015 году. В производственном процессе использовали запрещенный в РФ концентрат молочных белков французского происхождения, выяснили проверяющие.
В региональном управлении Роспотребнадзора встали на защиту завода, заявив, что по итогам проведенных в 2017 году контрольно-надзорных мероприятий и лабораторных исследований в алтайских сырах не выявлено антибиотиков, ГМО, пестицидов, токсичных элементов.
У Россельхознадзора оказались другие данные: они нашли в сыре "Ламбер" антибиотики тетрациклиновой группы. Оказалось, что предприятие не раз принимало для переработки сырое молоко, которое хранилось, включая время перевозки, более 36 часов. Использовали и молоко для переработки с истекшим сроком годности от сибирских филиалов компании "Вимм-Биль-Данн".
"Изучая итоги проверки, можно сделать вывод, что нарушения действующего законодательства России, регулирующего оборот сырого и пастеризованного молока, компания допускала регулярно", — сообщила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.
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